Berlin/Brüssel/Athen (dpa) - Schwarz-Gelb will trotz neuer Unruhe um eine Aufstockung des Euro-Rettungsschirms die entscheidende Abstimmung aus eigener Kraft gewinnen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer gehen von einer Regierungsmehrheit am Donnerstag im Bundestag aus.

Die Europäer verstärken derweil ihren Druck auf das hoch verschuldete Griechenland. An der Börse zogen Bankaktien den Dax nach oben, weil die Politik die Geldhäuser womöglich mit Finanzspritzen stärken will.

Für Wirbel in der Koalition sorgten Hinweise, dass der Rettungsschirm EFSF in der Praxis bald massiv ausgeweitet werden könnte. Die britische BBC berichtete, es gebe einen Plan der Europäer, in fünf bis sechs Wochen den auf 440 Milliarden Euro ausgelegten Fonds indirekt auf bis zu zwei Billionen Euro zu erweitern. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums sagte dazu: «Das wird derzeit nicht diskutiert.»

In diesem Zusammenhang verlangte die FDP von Merkel ein Machtwort, dass nicht hinter dem Rücken des Parlaments getrickst werde. «Die Frau Bundeskanzlerin muss sehr schnell klarstellen, dass es keine Änderungen der Geschäftsgrundlagen beim EFSF gibt», sagte FDP-Generalsekretär Christian Lindner.

Am Wochenende war am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington spekuliert worden, das Volumen des EFSF über einen Kredithebel mit Rückendeckung der Europäischen Zentralbank (EZB) quasi auf unbegrenzte Mittel zu erweitern.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann lehnte dies umgehend ab. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) meinte dazu, es gebe auch noch andere Optionen für einen Kredithebel: «Natürlich werden wir den EFSF in einer effizienten Weise nutzen.»

Widerstand gab es gegen Schäubles Idee, den erst für Mitte 2013 vorgesehenen dauerhaften Rettungsschirm ESM vorzuziehen. Seehofer sagte, davon halte er «gar nichts». Die Koalition sollte in der entscheidenden Euro-Woche «nicht durch immer wieder neue Ideen und Hinweise» belastet werden.