London (dpa) - Edin Dzeko will mit Manchester City Fußball-Europa erobern. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig hat sich zuletzt mit Toren für einen Stammplatz in der Startruppe des neureichen Clubs von der Insel empfohlen. Nun geht es zum Kräftemessen bei den Bayern.

In seiner Heimat verehren sie ihn als «Diamant», im funkelnden Millionen-Ensemble von Manchester City ist Edin Dzeko nur ein Star unter vielen. Trotz eines starken Saisonstarts im Dress der «Citizens» droht dem teuersten Transfer-Export der Bundesliga-Geschichte im Champions-League-Knüller beim FC Bayern München am Dienstag sogar ein Platz auf der Ersatzbank. Dabei will sich der Bosnier doch auch in der Königsklasse mit Toren am Fließband in die Herzen der Anhänger des neureichen Clubs schießen. «Fußball ist mein Leben und wenn die Fans in Manchester meinen Namen singen, dann ist das ein riesiger Schub für mich», erklärte Dzeko.

Doch die Konkurrenz für den Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2009/2010 bei ManCity ist enorm. Für Sergio Agüero, Schwiegersohn von Fußballlegende Diego Maradona, und Samir Nasri zahlte der mit Petrodollars aufgepäppelte Club im Sommer allein 72 Millionen Euro Ablöse. «Ich fühle mich sehr wohl in Manchester, es spornt mich enorm an, jeden Tag mit den besten Spielern der Welt spielen zu können», beteuerte Dzeko indes im Interview der «Welt am Sonntag».

Mit sechs Toren in fünf Premier-League-Spielen sammelte der 25-Jährige zuletzt Pluspunkte und sicherte sich die Auszeichnung zum Spieler des Monats August in der englischen Eliteliga. Nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg für 35 Millionen im Januar 2011 hatte Dzeko noch Anlaufschwierigkeiten. «Ich war anfangs körperlich nicht in der Lage, die hohen Erwartungen zu erfüllen, aber nach einer kompletten Saisonvorbereitung läuft es jetzt richtig gut», sagte er. «Es war nur eine Frage der Zeit, bis Edin zu seiner Top-Form zurückfinden würde», urteilte Teamkollege Joleon Lescott, «er kam mitten in der Saison, hat hart gearbeitet und sich mit Toren belohnt.»

Nun ist Dzeko auch heiß auf einen Einsatz gegen die Bayern. «Dieses Spiel ist etwas ganz Besonderes für mich. Es wäre ohne Frage ein würdiges Finale, aber wir wollen erstmal das Gruppenspiel gewinnen», sagte der Torjäger. Allerdings könnte Trainer Roberto Mancini den Angreifer für eine etwas defensive Taktik opfern.

Der Tabellenzweite der Premier League gilt als der vermeintlich härteste Brocken in der Gruppenphase für die Bayern. Dank der Übernahme durch Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Sommer 2008 konnte der zweimalige englische Meister mehr als eine Milliarde Euro in den Kader pumpen. Weitere 400 Millionen Euro soll dem Europacupsieger der Pokalsieger von 1970 ein neuer Vertrag mit Sponsor «Etihad Airways» bringen.

Dank des Geldregens ist der einstige Arbeiterverein nun auch zum ernsthaften Rivalen für den Stadtrivalen United geworden. United-Coach Sir Alex Ferguson lästerte bereits über den «hässlichen Nachbarn», der im Mai 2011 mit dem Gewinn des englischen Pokals eine Durststrecke von 25 Jahren ohne Titel beendete. Nun will ManCity auch Europa erobern, auch wenn die Champions-League-Premiere mit dem 1:1 gegen Neapel nur mäßig gelang. Gegen die Bayern will Manchester es besser machen. «Wir reisen nach München, um etwas mitzunehmen», sagte Dzeko.