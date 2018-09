Dresden (dpa) - Eintracht Frankfurt bleibt dank Teofanis Gekas und Mohamadou Idrissou in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Bei Aufsteiger SG Dynamo Dresden kamen die Hessen zu einem 4:1 (2:1)-Erfolg und rückten auf Platz drei nach vorn.

Der wiedergenesene Dynamo-Kapitän Cristian Fiel hatte die Gastgeber im mit 28 976 Zuschauern ausverkauften «glücksgas stadion» mit einem abgefälschten Freistoß nach 31 Minuten in Führung gebracht. Gekas markierte anschließend zwei Kopfball-Tore (35./40. Minute) und brachte die Eintracht damit in Führung. In der 84. und 86. Minute nutzte Idrissou zwei Konter zur Entscheidung.

Eintracht-Trainer Armin Veh probierte es erstmals in dieser Saison mit den beiden Angriffsspitzen Idrissou und Gekas gemeinsam und wurde dafür belohnt. Doch bevor der Grieche per Kopf zuschlagen konnte, neutralisierten sich beide Teams. Viele kleine Unterbrechungen behinderten den Spielfluss. Wie eine Erlösung kam daher die Dynamo-Führung, die allerdings nur durch eine Standardsituation zustande kam. Danach ging es auf und ab, wobei die Dresdner Abwehr bei beiden Gegentoren durch Gekas nicht gut aussah und viel zu weit vom Schützen entfernt stand.

Nach dem Wechsel spielte Eintracht routiniert und ließ die Dresdner nicht zur Entfaltung kommen. Eigene Chancen nutzte die Veh-Truppe allerdings lange nicht und musste deshalb bis zu den Treffern von Idrissou um den Erfolg bangen.