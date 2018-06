Hannover (SID) - Beim ersten Europa-League-Auswärtsspiel am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Kabel 1) bei Worskla Poltawa in der Ukraine steht Torjäger Mohammed Abdellaoue dem Fußball-Bundesligisten Hannover 96 wieder zur Verfügung. Der norwegische Nationalspieler hatte den Niedersachsen am vergangenen Wochenende beim FC Augsburg (0:0) wegen einer Muskelverhärtung gefehlt. Der 25-Jährige konnte am Montag uneingeschränkt mit seinen Teamkollegen trainieren.