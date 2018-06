München (dpa) - Der als Brandstifter verdächtigte Fußballprofi Breno sitzt weiter in Untersuchungshaft - in einer mündlichen Haftprüfung soll über seine Freilassung verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft München geht davon aus, dass der Termin innerhalb der nächsten zwei Wochen sein wird. Brenos Anwalt sagte der «Bild»-Zeitung, sein Mandant sei krank und brauche Hilfe. Der brasilianische Innenverteidiger des FC Bayern war wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung in Untersuchungshaft genommen worden.

