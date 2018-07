Inhalt Seite 1 — Fall Breno: Anwalt beantragt mündliche Haftprüfung Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Der als Brandstifter verdächtigte Fußballprofi Breno sitzt weiter in Untersuchungshaft - in einer mündlichen Haftprüfung soll über seine Freilassung verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft München I bestätigte einen entsprechenden Antrag für den Spieler des FC Bayern München.

Es gebe noch keinen Termin für die Anhörung, aber man gehe davon aus, dass sie innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden werde, sagte Oberstaatsanwältin Barbara Stockinger.

Brenos Rechtsbeistand mochte sich nicht äußern. Zuvor hatte er allerdings in der «Bild»-Zeitung über den Zustand seines Mandanten gesprochen. «Breno geht es nicht gut, er ist sehr betrübt. Wie ich es sehe, ist er krank und braucht Hilfe», sagte Anwalt Werner Leitner. «Ich habe bereits eine mündliche Haftprüfung beantragt. Die muss innerhalb von zwei Wochen stattfinden. Breno ist in einer sehr schwierigen persönlichen Situation. Ich bin zuversichtlich und tue alles, damit er so schnell wie möglich frei kommt.»

Der brasilianische Innenverteidiger Breno war wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung in Untersuchungshaft genommen worden. Die angemietete Villa des 21-Jährigen im noblen Münchner Vorort Grünwald war in der vergangenen Woche durch das Feuer zerstört worden. Dabei entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Das Amtsgericht München hatte gegen Breno am Wochenende Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen. Die Ermittlungen laufen.

Im Vorfeld der Champions-League-Partie der Münchner am Dienstag gegen Manchester City sollte das brisante Thema nicht mehr öffentlich auf die Agenda des Clubs kommen. Man wolle über das Spiel reden und nicht den Fall Breno kommentieren, hieß es beim FC Bayern auf eine Nachfrage in der Pressekonferenz am Montag.

Öffentlichen Zuspruch erhält Breno derzeit von der Führungsspitze des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Nach seinen Äußerungen im Anschluss an das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (3:0) legte Bayern-Präsident Uli Hoeneß beim Wiesn-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks nach und gab einen Einblick in das Seelenleben des Profis. Einen jungen Mann ins Gefängnis zu stecken, das schlage dem Fass den Boden aus, sagte Hoeneß, der Junge gehe kaputt. Bereits am Wochenende hatte der Vereins-Präsident das Vorgehen der Staatsanwaltschaft kritisiert. Die kritischen Aussagen des FC Bayern gegen das Vorgehen der Behörde mochte Stockinger nicht kommentieren.

Sollte für Breno eine Haftverschonung infrage kommen, dürfte diese an bestimmte Auflagen gebunden sein. Eine solche könnte die Hinterlegung einer Kaution sein. Für diese Option hat der Verein bereits Unterstützung signalisiert. «Wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn über eine Kaution freizubekommen, werden wir sicherlich alles tun», meinte Hoeneß.