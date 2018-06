München (SID) - Fußball-Zweitligist 1860 München muss in den nächsten zwei Spielen auf Abwehrspieler Kai Bülow verzichten. Der 25-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte im Spiel am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth (0:2) mit einer entsprechenden Sperre belegt. Weil Bülow bereits in der vergangenen Saison Rot gesehen hatte, konnte die Mindeststrafe von einem Spiel nicht ausgesprochen werden.