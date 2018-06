Lwiw (SID) - UEFA-Präsident Michel Platini ist am Montag zu einem Besuch im EM-Gastgeberland Ukraine eingetroffen. Der Chef der Europäischen Fußball-Union will sich knapp neun Monate vor dem EM-Beginn ein Bild vom Stand der Vorbereitung machen und vor allem die Infrastruktur wie Stadien, Hotels und Flughäfen in Augenschein nehmen. Seine Rundreise startete Platini in Lwiw.

Es folgten die weiteren EM-Austragungsstädte Donezk, Charkow und die Hauptstadt Kiew, wo auch eine Zusammenkunft mit Staatspräsident Wiktor Janukowitsch geplant war. "Platini will sich selbst ein Bild von den Fortschritten machen, er wird überrascht sein", hatte der ukrainische Fußball-Verbandspräsident Grigori Surkis erklärt.

"Es hat sich viel verändert. Es gibt praktisch keine größeren Probleme", sagte Platini, "aber es gibt viele kleine Probleme." Er meinte damit zum Beispiel den Bau des Flughafens in Lwiw, wo ein neues Terminal gebaut wird und die Start-und Landebahn verlängert werden soll.