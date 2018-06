Düsseldorf (dpa) - Der FC Schalke 04 hält sich bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer weiter bedeckt. «Wir kommentieren keine Namen», erklärte Manager Horst Heldt. Unterdessen hat Huub Stevens bestätigt, dass der Fußball-Bundesligist Kontakt zu ihm aufgenommen hat.

«Horst Heldt hat mich am Wochenende angerufen, wir haben kurz gesprochen», schrieb der Niederländer in einer Kolumne des Internetportals «Sport1». Stevens, der von 1996 bis 2002 schon auf Schalke tätig war, ist offenbar aber nur ein Anwärter für die Nachfolge des wegen Burnouts zurückgetretenen Ralf Rangnick.

Der 57-jährige Stevens galt auch beim Hamburger SV als Kandidat, erhielt aber eine Absage des Tabellenletzten. Als Begründung werden die parallel mit Schalke geführten Gespräche genannt. «Ich bin ein freier Trainer, ich höre mir alles an», meinte Stevens, der nun auf weitere Signale von Heldt wartet. «Es wird sich zeigen, ob da weitere Gespräche folgen.»

Als weitere Kandidaten für den Chefposten auf Schalke gelten Thorsten Fink (FC Basel), Michael Büskens (SpVgg Greuther Fürth) oder Christian Gross (Young Boys Bern), mit dem Sportdirektor Heldt bereits beim VfB Stuttgart zusammengearbeitet hatte. Auch der frühere niederländische Nationaltrainer Marco van Basten und Franco Foda (Sturm Graz) werden gehandelt.

Möglich wäre, dass Schalke erst in der kommenden Woche den neuen Mann präsentiert und Interimscoach Seppo Eichkorn am Donnerstag beim Europa-League-Spiel gegen Maccabi Haifa und am Sonntag beim Hamburger SV noch mal auf der Trainerbank Platz nimmt. Schließlich hat er die Mannschaft nach dem Rangnick-Bekenntnis mit Feingefühl betreut und am vergangenen Samstag zum 4:2 gegen den SC Freiburg geführt.