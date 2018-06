Düsseldorf (dpa) - Der niederländische Coach Huub Stevens hat Kontakte zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 bestätigt.

«Manager Horst Heldt hat mich am Wochenende angerufen, wir haben kurz gesprochen», schrieb er in einer Kolumne des Internetportals «Sport1». Stevens, der von 1996 bis 2002 schon auf Schalke tätig gewesen ist, war auch beim Hamburger SV ein Kandidat für den Cheftrainerposten, erhielt aber eine Absage. «Auch wenn es schade ist, denn ich habe ja gesagt, dass ich mir eine Rückkehr zum HSV gut hätte vorstellen können», meinte Stevens. Schalke sucht nach dem Burnout von Ralf Rangnick einen Nachfolger.

Dass die Hamburger die parallelen Gespräche mit den Schalkern nun als Grund für die Absage nennen, sei «ihre Entscheidung und die muss ich akzeptieren», ergänzte der 57-Jährige. Er habe HSV-Sportchef Frank Arnesen beim Treffen am Wochenende in Eindhoven «ganz ehrlich gesagt, dass Schalke ebenfalls im Rennen ist», betonte der Niederländer. Und: «Ich bin ein freier Trainer, ich höre mir alles an. Der HSV spricht ja auch nicht nur mit einem Kandidaten.»