Frankfurt/Main (SID) - Der Grieche Sotirios Kyrgiakos vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt worden. Der Innenverteidiger hatte am Samstag beim 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern die Rote Karte (45.) gesehen. Der Spieler beziehungsweise der Verein haben dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Der Brasilianer Roger vom Zweitligisten Energie Cottbus wurde wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Spielen belegt. Der Südamerikaner war am Samstag in Düsseldorf per Roter Karte (24.) vom Platz geflogen. Auch dieses Urteil ist rechtskräftig.