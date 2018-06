Berlin (dpa) - Bis zum kommenden Frühjahr soll es ein neues Gesetz zur Organspende in Deutschland geben. Bis dahin will das Gesundheitsministerium eine neue Regelung unter Dach und Fach haben. Um mehr Menschen als bisher als Organspender zu gewinnen, will Gesundheitsminister Daniel Bahr alle Krankenversicherten nach ihrer Spendebereitschaft befragen lassen. Die gesetzlichen Krankenkassen sollen alle Versicherten über 16 zu dem Thema befragen, wenn sie demnächst ihre elektronische Gesundheitskarte bekommen.

