Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die Absicht von Wladimir Putin reagiert, wieder für das Präsidentenamt in Russland zu kandidieren. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Bundesregierung kommentiere keine Entscheidungen ausländischer Parteien. Wichtig sei jedoch, dass die anstehenden Duma- und Präsidentschaftswahlen demokratischen Grundsätzen entsprechen. Dazu wäre es hilfreich, wenn Wahlbeobachter in ausreichender Zahl zugelassen würden. Putin soll 2012 in den Kreml zurückkehren, im Moment ist er Regierungschef.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.