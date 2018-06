Inhalt Seite 1 — Wirtschaft bereitet sich auf schwierige Zeiten vor Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Die deutsche Wirtschaft blickt mit wachsender Sorge auf die kommenden Monate und stellt sich auf einen Abschwung ein. Die Stimmung der Unternehmen verschlechterte sich im September zum dritten Mal in Folge, wie der jüngste Konjunkturklima-Index des ifo Instituts zeigt.

Vor allem die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden Monate trübten sich angesichts von Euro-Schuldenkrise, Börsenturbulenzen und der weiter tristen Lage der US-Wirtschaft erneut deutlich ein.

Der ifo-Konjunkturklima-Index sank von 108,7 auf 107,5 Punkte, so das ifo Institut für Wirtschaftsforschung am Montag in München. Obwohl das Minus weniger stark ausfiel als von vielen Analysten erwartet, ist die Richtung nach zwei Rückgängen im Juli und August klar: es geht abwärts. Bei drei Rückgängen in Folge sehen Volkswirte eine Trendwende in der Konjunkturentwicklung.

Besonders deutlich trübten sich ein weiteres Mal die Erwartungen der Unternehmen ein. Der Erwartungsindex fiel von 100 auf 98 Punkte und damit erstmals seit September 2009 wieder auf einen Wert von unter 100. «Das Umfeld ist einfach noch einmal deutlich schwieriger geworden», sagte ifo-Konjunkturexperte Klaus Abberger der Nachrichtenagentur dpa. Die Unternehmen bereiteten sich auf schwerere Zeiten vor, Panik sei aber nicht erkennbar.

«Es sieht nach einem geordneten Rückzug aus und nicht nach einem Einbruch», sagte Abberger. Noch immer beurteilten die befragten Firmen ihre Lage nach wie vor als gut, auch seien etwa in der Industrie weiterhin Einstellungen geplant.

«Die weiterhin gute Lage der Unternehmen zeigt, dass sich die deutsche Konjunktur bislang von den politischen Turbulenzen abkoppeln konnte», sagte ifo-Präsident Hans-Werner Sinn. Der Lage-Index ging um gerade einmal um 0,2 auf 117,9 Punkte zurück. «Die Lage bei den Unternehmen ist gut, aber sie treffen Vorbereitungen», sagte Abberger. «Ich würde nicht sagen, dass die Stimmung schlecht ist.»

Dennoch seien die Risiken für die Entwicklung zuletzt nochmals gestiegen. Allerdings könnte es durchaus sein, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal auch schrumpft, sagte Abberger. Mit Spannung wird deshalb auch der am Dienstag (27.9.) anstehende Konsumklima-Index der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erwartet.