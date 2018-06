Nairobi (dpa) - Die kenianische Umweltschützerin und Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai ist tot. Wie die von ihr gegründete Grüngürtel-Bewegung mitteilte, starb die Wissenschaftlerin nach langem Krebsleiden am späten Sonntagabend in einem Krankenhaus in Nairobi. Sie wurde 71 Jahre alt.

Die in ihrer Heimat als «Mutter der Bäume» bekannte Kenianerin hatte 2004 als erste Afrikanerin den Friedensnobelpreis erhalten. Maathai galt als Verfechterin von Demokratie und Frieden. Sie übte stets scharfe Kritik an Globalisierung und Gentechnik.

Mitteilung Grüngürtel-Bewegung