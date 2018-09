Krefeld (dpa) - Die Staatsanwaltschaft hat für den mutmaßlichen Mörder des zehnjährigen Mirco lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert.

Der 45-jährige Olaf H. habe von Anfang an geplant, den Jungen aus Grefrath zu töten, sagte Anklägerin Silke Naumann am Montag vor dem Krefelder Landgericht. Die Nebenklage schloss sich der Forderung an. Der Verteidiger sagte, er sehe keine besonderen Umstände für eine besondere Schwere der Schuld. Das Urteil ist für Donnerstag geplant. Mirco war am 3. September 2010 auf dem Nachhauseweg entführt und ermordet worden. Olaf H. hatte die Tat fünf Monate später gestanden.