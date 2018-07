Berlin (dpa) - In Berlin will die SPD heute Abend entscheiden, ob sie den Grünen oder der CDU Koalitionsverhandlungen anbietet. Eine Woche nach der Abgeordnetenhauswahl beraten die Vorstände der SPD und der Grünen über die Ergebnisse der Sondierungen. SPD und Grüne hatten sich am Freitag nach stundenlangen Verhandlungen auf ein Kompromisspaket zu den umstrittenen Infrastrukturprojekten geeinigt. Knackpunkt ist dabei, ob die Stadtautobahn A100 weitergebaut wird, wie von der SPD gefordert, oder nicht.

