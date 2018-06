Tokio (SID) -

Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Tokio die zweite Runde erreicht. Die 22-Jährige aus Bad Oldesloe gewann in der japanischen Hauptstadt ihre Auftaktpartie gegen die Französin Pauline Parmentier mit 6:3, 6:4. Nach 93 Minuten Spielzeit verwandelte die an Position 13 gesetzte Görges ihren ersten Matchball. In der zweiten Runde der mit über zwei Millionen Dollar (rund 1,4 Millionen Euro) dotierten Veranstaltung trifft Görges auf die Ungarin Greta Arn.

Entgegen den ursprünglichen Planungen durfte Angelique Kerber am Montag nicht mehr auf den Court. Wegen Dunkelheit musste das Spiel der Kielerin gegen die Polin Agnieszka Radwanska auf Dienstag verschoben werden.