Belgrad(dpa) - Paukenschlag durch Angelina Grün und Co.: Dank ihrer besten Turnierleistung haben sich die deutschen Volleyball-Frauen bei der EM auch von Mitfavorit Serbien nicht aufhalten lassen und stehen nach dem souveränen 3:1-Sieg im Viertelfinale.

Nach den Auftakterfolgen gegen die Ukraine und Frankreich trotzte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dem Hexenkessel von Belgrad und fertigte im Gruppen-Endspiel den Mit-Gastgeber mit 3:1 (25:22, 25:15, 20:25, 25:17) ab. Am Donnerstag kämpft das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti gegen Tschechien oder Frankreich um den Einzug ins Halbfinale.

«Wir müssen uns nicht verstecken. Im Gegenteil: Wir wollen uns mit einem Sieg direkt für das Viertelfinale qualifizieren», hatte Guidetti seinen Schützlingen vor der ersten echten Bewährungsprobe bei den Titelkämpfen Mut gemacht. Und nach den beiden souveränen Siegen gegen die Außenseiter Ukraine und Frankreich legte das deutsche Team um Spielführerin Margareta Kozuch gegen den diesjährigen Dritten des Grand Prix gleich vielversprechend los.

Zwar gingen zunächst die Serbinnen um Spielführerin Jelena Nikolic rasch mit drei Punkten in Front. Doch die deutschen Frauen meldeten sich sofort zurück und setzten mit fünf Punkten in Serie ein erstes Ausrufezeichen. Auch fortan war der erste Durchgang in der Belgrader Pionier-Halle ein Kampf auf Biegen und Brechen - und ein Nervenspiel. Mal starteten die EM-Gastgeber eine kleine Serie, dann wieder die Deutschen. Am Ende konnten Guidettis Spielerinnen gleich mit dem ersten Satzball den ersten Durchgang unter Dach und Fach bringen.

Und mit dem Erfolgserlebnis im Rücken trumpften die Deutschen im zweiten Durchgang noch stärker auf. Zwar gab es zu Beginn des Satzes wieder eine kleine Serie der Serbinnen, doch dann agierte das deutsche Team immer konstanter und setzte sich Punkt um Punkt ab. Nun gelang fast alles - wie im Rausch agierten die deutschen Frauen. Deutlich ging auch der zweite Durchgang an die DVV-«Schmetterlinge», die bereits bei der WM 2010 und bei der EM vor zwei Jahren gegen Serbien die Oberhand behalten hatten.

Nun stemmte sich Serbien mit dem Mute der Verzweiflung gegen die erste Turnierniederlage und sicherte sich den dritten Satz. Doch das war nur ein Strohfeuer - im vierten Durchgang machten die DVV-Frauen alles klar. Zur Belohnung gab es zwei freie Tage - erst am Donnerstag steht das Viertelfinale gegen Tschechien oder Frankreich an. Lösbare Aufgaben: Die Tschechinnen wurden wenige Tage vor der EM klar besiegt, gegen Frankreich gab es in der Vorrunde ein 3:0. Das Ziel Halbfinale lockt - und die ersehnte Medaille.