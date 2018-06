Atlanta (Georgia/USA) (SID) - Zwei Zeugen haben den wegen Mordes angeklagten ehemaligen NBA-Star Javaris Crittenton offenbar schwer belastet. Wie ein Polizeibeamter in der früheren Olympiastadt Atlanta am Dienstag mitteilte, hätten zwei Personen, eine Frau und ein Mann, den Basketballer bei der Tat beobachtet und später identifiziert. Crittenton wird verdächtigt, im August in Atlanta aus dem Auto heraus eine vierfache Mutter angeschossen zu haben, die später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Der Beschuldigte streitet ab, in den Vorfall verwickelt gewesen zu sein.

Der 23 Jahre alte Spielmacher, in der NBA für die Los Angeles Lakers, die Memphis Grizzlies und die Washington Wizards im Einsatz, war Anfang 2010 von der NBA für 38 Spiele gesperrt worden, weil er eine Schusswaffe mit in die Umkleidekabine der Wizards gebracht hatte. Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzes verurteilte ihn das Gericht damals zu einer Bewährungsstrafe.