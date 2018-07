Frankfurt (dpa) - Die Hoffnung auf entscheidende Fortschritte in der Euro-Schuldenkrise hat den deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag angetrieben. Bis zum Mittag stieg der Dax um 3,33 Prozent auf 5.523,31 Punkte.

Die trotz Krise überraschend stabile deutsche Verbraucherstimmung, die aus dem Konsumklima des Marktforschungsinstituts GfK hervorgeht, passte ins positive Gesamtbild. Damit knüpfte der Leitindex an seine vor dem Wochenende begonnene und am Montag beschleunigte Erholungsbewegung an und ist auf einem guten Weg, den knapp siebenprozentigen Kursrutsch der Vorwoche wieder wettzumachen. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 3,68 Prozent auf 8.518,19 Punkte zu. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 2,60 Prozent auf 677,61 Punkte hoch.

Die MAN-Aktien sowie die VW-Vorzüge profitierten deutlich von der Genehmigung aus Brüssel für die MAN-Mehrheitsübernahme: MAN sprangen um 8,18 Prozent auf 63,86 Euro hoch und VW verteuerten sich um 3,20 Prozent auf 104,80 Euro. Dass die EU-Kommission die Aufstockung der VW-Anteile bei MAN über die 50-Prozent-Schwelle ohne Auflagen freigab, war laut Händlern bereits erwartet worden.

Letzte Hürden wie die Zustimmung der chinesischen Kartellbehörden sollten ihrer Einschätzung nach bald beseitigt sein. Die Analysten der Commerzbank sprachen von einem wichtigen Schritt für den Zusammenschluss beider Unternehmen, sahen in der Entscheidung aus Brüssel aber ebenfalls keine Überraschung.

Auch die Finanzwerte gehörten - wie schon am Vortag - zu den Favoriten der Anleger. Für Deutsche Bank ging es um 7,92 Prozent auf 27,105 Euro hoch und Commerzbank verteuerten sich um 6,86 Prozent auf 1,884 Euro.