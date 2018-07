Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat seine Kritik am Krisenmanagement der Europäer erneuert. Wenn es der Weltwirtschaft nicht gut gehe, habe Europa seinen Anteil daran.

«Sie machen eine Finanzkrise durch, die die gesamte Welt ängstigt», sagte Obama am Montag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung im kalifornischen Mountain View. «Sie bemühen sich, verantwortungsvoll zu handeln, aber diese Aktionen waren nicht ganz so schnell, wie es nötig gewesen wäre.» So vernetzt wie die Welt sei, «trifft dies auch uns».

Europa habe sich niemals von der Krise 2007 erholt. «Und sie haben nie umfassend auf all die Herausforderungen reagiert, denen ihr Bankensystem ausgesetzt war.»