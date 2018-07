Inhalt Seite 1 — Papandreou: Halten alle Zusagen ein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der griechische Regierungschef Giorgos Papandreou hat garantiert, dass sein Land alle Verpflichtungen einhalten werde. Bei einer Veranstaltung des Industrieverbandes BDI sagte der Ministerpräsident in Berlin: «Wir sind kein armes Land. Wir waren ein schlecht geführtes Land.»

Zuversichtlich zitierte er den berühmten Spruch von US-Präsident Barack Obama: «Yes, we can» («Ja, wir können»).

Zugleich sagte Papandreou, Europa müsse durch die Krise zu einem «stärkeren Europa» werden. Für sein Land betonte er: «Ich kann garantieren: Griechenland wird alle Verpflichtungen erfüllen.» Papandreou ist am Abend noch zu einem Essen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verabredet.

Deutschland und die EU-Kommission haben den Spardruck auf Athen derweil nochmals erhöht. Ohne greifbare Sanierungserfolge soll es kein neues Geld geben. Ohne die nächste Hilfsrate von acht Milliarden Euro ist Griechenland jedoch bald pleite. Spitzenpolitiker der schwarz-gelben Koalition rechnen am Donnerstag im Bundestag mit einer eigenen Mehrheit von Union und FDP für den Rettungsschirm.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht derzeit kaum Chancen für ausländische Investitionen im fast bankrotten Griechenland. Das Investitionsklima dort sei nicht so, um im großen Stil zu investieren, sagte BDI-Präsident Hans-Peter Keitel.

FDP-Chef Philipp Rösler rief die Abgeordneten von Union und FDP auf, dem Gesetz zuzustimmen. «Wer die Stabilität der Euroländer will, der muss für den erweiterten Rettungsfonds eintreten. Mit seinen strengen Auflagen ist er auch ein wichtiger Schritt in Richtung Stabilitätsunion», sagte Rösler der «Bild»-Zeitung (Dienstag). Er fügte hinzu: «Wir werden eine eigene Koalitionsmehrheit erreichen, da bin ich sicher.» In der FDP gebe es nur noch wenige Gegner.

Am Nachmittag stand die bevorstehende Abstimmung im Bundestag bei den Koalitionsfraktionen auf der Tagesordnung. Auch Merkel ist zuversichtlich, dass die schwarz-gelbe Koalition die Abstimmung an diesem Donnerstag im Bundestag aus eigener Kraft gewinnt. Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) zeigte sich in der ARD ebenfalls zuversichtlich, bei der Abstimmung zum EFSF eine Kanzlermehrheit zu erreichen. BDI-Chef Keitel und auch die Gewerkschaften riefen die Abgeordneten auf, am Donnerstag dem Euro-Rettungsschirm zuzustimmen.