Berlin (dpa) - In der Bundesregierung wird eine Aufstockung des Euro-Rettungsschirms EFSF derzeit ausgeschlossen. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr, habe darüber in der Kabinettssitzung Einvernehmen geherrscht.

Vizekanzler und FDP-Chef Philipp Rösler habe klar betont, dass eine nochmalige Ausweitung des Fonds mit den Liberalen nicht zu machen sei.

An diesem Donnerstag entscheidet der Bundestag über mehr Kompetenzen für den EFSF. Zuletzt hatten Gerüchte für Verunsicherung gesorgt, dass die Feuerkraft des Fonds über finanztechnische Hilfsmittel von 440 Milliarden auf bis zu zwei Billionen Euro gestärkt werden könnte. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wies das zurück.