Berlin (dpa) - Griechenlands Ministerpräsident hat sich zuversichtlich gezeigt, die Schuldenkrise zu bewältigen. «Yes, we can», sagte Papandreou beim Tag der deutschen Industrie. Am Abend steht ein Treffen Papandreous mit Kanzlerin Merkel auf dem Programm. Aus Washington kommt derweil Kritik am europäischen Krisenmanagement.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.