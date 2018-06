Athen (dpa) - Die Regierung in Athen gerät immer mehr in Bedrängnis. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird das Geld langsam knapp. Weil die nächste Rate der Finanzhilfe der EU und des Internationalen Währungsfonds möglicherweise nicht rechtzeitig komme, habe Athen schon Zahlungen ausgesetzt. Darunter sollen die Rückerstattung der Mehrwertsteuer an Exportunternehmen und Zahlungen an einige Pharmaunternehmen sein. Das Finanzministerium hat die Berichte bisher nicht bestätigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.