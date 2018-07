Moskau (dpa) - Inter Mailand hat seinen ersten Sieg in der neuen Champions-League-Saison geschafft. Unter dem neuen Fußball-Trainer Claudio Ranieri gewann der Serie-A-Club bei ZSKA Moskau mit 3:2 (2:1).

Der Brasilianer Lucio (6.) und Giampaolo Pazzini (23.) schossen Inter früh in Front. Alan Dsagojew (45.+3) und Vagner Love (77.) brachten die Moskauer wieder heran. Doch nur zwei Minuten nach dem Ausgleich erzielte Mauro Zarate (79.) den entscheidenden Treffer. Der Champions-League-Gewinner von 2010 weist in der Gruppe B nach zwei Spielen drei Punkte auf, Moskau hat nur einen Zähler. In der zweiten Partie des Abends trifft Trabzonspor auf den OSC Lille.