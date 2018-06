Inhalt Seite 1 — Kriselnde Bayer-Elf: Wiedergutmachung gegen Genk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leverkusen (dpa) - Für Bayer Leverkusen ist schon die zweite Champions-League-Partie gegen den KRC Genk ein Schlüsselspiel. «Wir haben keine Krise», sagte Bayer-Vereinschef Wolfgang Holzhäuser vor der Begegnung gegen den belgischen Meister.

Nach heftigen Niederlagen gegen den 1. FC Köln (1:4) und Bayern München (0:3) forderte er aber Wiedergutmachung: «Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt», so Holzhäuser.

Genk ist in der Gruppe E mit dem FC Chelsea und FC Valencia zwar der vermeintlich leichteste Gegner, doch die eigene Formschwäche und das 0:0 der Belgier zum Auftakt gegen die Spanier mahnen zur Vorsicht. «Der KRC Genk ist nationaler Meister, da kann man nicht im Vorbeigehen gewinnen», warnte Holzhäuser. Bei Überstehen der Gruppenphase würden rund 23 Millionen Euro an Einnahmen winken, doch der Geschäftsführer könnte sich auch mit Platz drei und dem nicht so lukrativen Abstieg in die Europa League anfreunden. «Wir wollen international überwintern, dafür brauchen wir in der Gruppe Platz drei», sagte Holzhäuser dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Die Bayer-Profis wissen, dass gegen Genk und am Samstag gegen den VfL Wolfsburg eine Trendwende her muss, um nicht tiefer in den Schlamassel zu geraten. «So dürfen wir nicht wieder auftreten und spielen. Das müssen wir abhaken», appellierte Linksverteidiger Michal Kadlec. «Wir wollen die beiden Heimspiele gewinnen, damit wir etwas Ruhe in der Nationalmannschaftspause haben.»

Ähnlich sieht es Innenverteidiger Ömer Toprak: «Wir haben die Chance, ein bisschen wieder gut zu machen. Daran sollten wir denken und nach vorne schauen.» Gegen Genk gelte es, «selbstbewusst und aggressiv aufzutreten».

Nach fünf Niederlagen in neun Pflichtspielen wächst auch die Kritik an Bayer-Cheftrainer Robin Dutt. «Ich kann mir nicht erklären, warum man ihn kritisiert. Ich mag die Schwarz-Weiß-Malerei nicht», sagte Holzhäuser. «Wir sind mit seiner Arbeit zufrieden.» Dutt sei sehr sorgfältig und mache sich viele Gedanken. «Das ist alles in Ordnung.»

Gegen Genk hat Dutt zumindest eine bessere Arbeitsgrundlage, da sich die personelle Situation entspannt hat. Die in der Liga rotgesperrten Kadlec und André Schürrle kehren in die Startelf zurück. Und Michael Ballack konnte am Dienstagmorgen nach überstandener Grippe ebenso wie Daniel Schwaab (zuletzt Knieprobleme) wieder im Training mitwirken.