Köln (SID) - Andreas Ivanschitz vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gibt sein Comeback im Kader der österreichischen Nationalmannschaft. Mehr als zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Einsatz für das ÖFB-Team hat Interimscoach Willi Ruttensteiner den 27-Jährigen ins Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele am 7. Oktober in Aserbaidschan und am 11. Oktober in Kasachstan berufen.

"Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. In Mainz bin ich gereift, und ich glaube, dass ich meine gewonnene Erfahrung in die Nationalmannschaft einbringen kann", sagte Ivanschitz dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Im Februar 2009 war er in seinem 49. Länderspiel zum bisher letzten Mal für Österreich aufgelaufen.