Inhalt Seite 1 — Stevens will mit Schalke «oben mitmischen» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 geht auf Nummer sicher und setzt in der Not auf Rückkehrer Huub Stevens. «Wir wollen Stabilität und Sicherheit, keine Experimente machen. Huub kommt nach Hause - und sein Feuer brennt», sagte Schalkes Manager Horst Heldt zur Verpflichtung des Niederländers.

«Wir haben gesehen, dass andere Vereine mit erfahrenen Trainern Erfolg haben, wenn diese noch Feuer in sich haben», so die Begründung von Heldt.

Zur offiziellen Vorstellung erschien der neue, alte Cheftrainer wie einst im Trainingsanzug und in Badelatschen. Bei der ersten Übungseinheit wurde er gleich mit Beifall begrüßt. Der 57 Jahre alte Stevens, mit dem die «Königsblauen» von 1996 bis 2002 einige der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte feierten, erhält beim deutschen Fußball-Pokalsieger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2013. Der Liebling der Fans tritt die Nachfolge von Ralf Rangnick an, der fünf Tage zuvor aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. «Ich möchte mit Schalke ganz oben mitmischen», kündigte Stevens an, schränkte aber ein: «Die Meisterschaft ist schon vergeben, an den FC Bayern.»

Allerdings wähnt er die Revierelf auf dem richtigen Weg. «Ich will fortführen, was Ralf Rangnick begonnen hat. Es ist viel Potenzial in der Mannschaft, aber die richtige Balance muss noch gefunden werden», meinte Stevens. Die Rückkehr ist für den eher grimmigen Coach mehr als ein Job, sondern auch eine Herzensangelegenheit: «Einmal Schalke, immer Schalke. Dann freut man sich, wenn man zurückkehrt.»

Dies stößt bei Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies auf Gegenliebe. «Huub Stevens war unser Wunschkandidat. Er war auf Schalke, hat viel Erfolg hier gehabt und ich bin überzeugt, dass wir mit ihm weiterkommen», sagte er dem Onlineportal «Sport1».

Nicht nur Tönnies erwartet nach dem überraschenden Rücktritt von Rangnick und der schmutzigen Trennung von Felix Magath, dass nun Ruhe einkehrt. «Er wird Schalke die Tradition zurückgeben, die unter Felix Magath verloren gegangen ist», sagte Marc Wilmots, Spieler der von Stevens trainierten «Eurofighter»-Generation der Zeitung «Die Welt».

Stevens leitete bereits am Dienstagmorgen erstmals das Training in Gelsenkirchen. Mehrere Hundert Fans empfingen ihn mit Applaus. Einige der Schalker Profis wussten beim Eintreffen auf dem Trainingsgelände noch gar nichts von der Verpflichtung. Erst wenige Minuten vor Beginn der zweiten Ära Stevens wurden sie von Heldt und Geschäftsführer Peter Peters informiert. Am Ende ist es bei der Suche nach einem neuen Chefcoach des Bundesliga-Fünften sehr schnell gegangen. «Die Gespräche waren sehr positiv und harmonisch», berichtete Stevens, der auch beim Hamburger SV im Gespräch war.