New York (dpa) - Der Antrag der Palästinenser auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen wird vorerst die Juristen beschäftigen. Der UN-Sicherheitsrat einigte sich nach ersten Beratungen darauf, das Anliegen morgen einem Expertengremium vorzulegen. Der Ausschuss, vor allem mit Juristen besetzt, soll prüfen, ob der Antrag formal korrekt ist und ob «Palästina» die Voraussetzungen für einen Staat erfüllt. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte am Freitag die Aufnahme eines Staates Palästina als UN-Mitglied beantragt.

