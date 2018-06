Los Angeles (dpa) - Nach mehr als zwei Jahren geht es jetzt vor einem Gericht um die Aufklärung von Michael Jacksons Tod. Der Herzspezialist Dr. Conrad Murray ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Mit den Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung soll das Verfahren am Abend deutscher Zeit beginnen. Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben. Dem Arzt drohen bei einer Verurteilung bis zu vier Jahre Haft.

