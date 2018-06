Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Charlie Sheen und Warner Bros. Television haben ihren Millionenstreit um die Fernsehserie "Two and a Half Men" beigelegt. Der anhängige Rechtsstreit werde verworfen, hieß es in einer Mitteilung des Studios. Die Parteien hätten sich "zur gegenseitigen Zufriedenheit" geeinigt, zitierte das Branchenblatt "Hollywood Reporter" aus der Mitteilung. Über die Höhe der Abfindung gab es von offizieller Seite keine Angaben. Die "Los Angeles Times" und das Promi-Portal "Tmz.com" bezifferten die Zahlung an den Schauspieler auf 25 Millionen Dollar.

