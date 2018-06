Hamburg (dpa) - Hollywood-Star John Malkovich verführt sein Hamburger Publikum: Der 57-Jährige erntete für seine Rolle als Casanova in «The Giacomo Variations» am Montagabend in der Staatsoper viel Jubel und Applaus.

In der Inszenierung von Michael Sturminger spielt er den alternden Womanizer, der auf sein abenteuerliches Leben zurückblickt. Musikalisch untermalt wird das Stück von diversen Mozart-Opern.

Mit den bereits im Januar in Wien uraufgeführten «Giacomo Variations» wurde in Hamburg die neue Saison der Elbphilharmonie-Konzerte eröffnet. Insgesamt werden in der nächsten Spielzeit mehr als 100 Musikereignisse an zahlreichen Spielorten in der Hansestadt geboten. Wann genau das erste Konzert in der Elbphilharmonie selbst erklingen wird, ist weiter unklar. Als möglicher Termin wurde zuletzt April 2014 genannt.

