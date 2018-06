Los Angeles (dpa) - Der Prozess gegen Michael Jacksons früheren Leibarzt ist in Los Angeles eröffnet worden. Der Herzspezialist Conrad Murray (58) ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Unter seiner Obhut war Jackson am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben, dessen Wirkung durch Schlaf- und Beruhigungsmittel noch verstärkt wurde. Jacksons Eltern Joe und Katherine sowie mehrere Geschwister des Popstars waren zur Prozesseröffnung am Dienstagvormittag (Ortszeit) im Gerichtssaal. Vor dem Gebäude drängten sich Schaulustige und eine große Schar von Reportern. Auf Plakaten und mit lauten Rufen forderten Jackson-Fans «Gerechtigkeit für Michael».

Nach den Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wurden erste Zeugenaussagen erwartet. Das Verfahren vor einer Jury von sieben Männern und fünf Frauen soll rund einen Monat dauern. Im Falle eines Schuldspruchs drohen dem Mediziner bis zu vier Jahre Haft.