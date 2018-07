Stevens neuer Schalke-Trainer

Gelsenkirchen (dpa) - Huub Stevens kehrt beim FC Schalke 04 auf die Trainerbank zurück und wird Nachfolger von Ralf Rangnick. Fünf Tage nach Rangnicks Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen präsentierte der Revierclub den neuen Coach. Stevens erhält nach Vereinsangaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2013. Er leitete bereits am Dienstag die erste Trainingseinheit. Stevens war schon von 1996 bis 2002 Schalke-Trainer. In Hamburg war er zuletzt als Nachfolger des entlassenen Michael Oenning gehandelt worden, ehe ihm der HSV absagte.

Platini: Ukraine für Fußball-EM 2012 bereit

Kiew (dpa) - Nach jahrelanger Kritik an den Vorbereitungen ist die Ukraine nach Ansicht von UEFA-Präsident Michel Platini bereit für die Fußball-Europameisterschaft 2012. «Ich gratuliere Ihnen zu der hervorragenden Arbeit», sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bei einem Treffen mit Präsident Viktor Janukowitsch in Kiew. Er sei sehr überrascht über die Fortschritte, sagte Platini gut acht Monat vor dem EM-Start. Immer wieder hatte es Verzögerungen beim Bau von Stadien und Infrastruktur gegeben.

Ausschreitungen nach Fußballspiel in Dresden

Dresden (dpa) - Nach dem Zweitliga-Spiel von Dynamo Dresden gegen Eintracht Frankfurt (1:4) ist es in der Nacht zum Dienstag in Dresden zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Drei Polizisten wurden verletzt, wie die Polizeidirektion Dresden am Vormittag bekanntgab. Beamte seien mit Flaschen beworfen worden, hieß es. Die Polizei nahm neun Fans vorläufig fest, unter anderem wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung. Lange Zeit hatte die Polizei am späten Abend die Lage als entspannt bezeichnet.

DOSB-Vizepräsidentin: Rolle Daumes hinterfragen