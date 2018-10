Papandreou: Zusagen werden erfüllt

Berlin (dpa) - Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou hat vor der Entscheidung über neue Milliardenhilfen Zweifel am Sparkurs Athens zurückgewiesen. Griechenland stehe zu seinen Zusagen, um die nächste Kreditrate von Europäern und Internationalem Währungsfonds (IWF) zu bekommen. «Ich kann garantieren: Griechenland wird alle Verpflichtungen erfüllen», sagte Papandreou am Dienstag beim «Tag der Industrie» in Berlin. Er dankte den Euro-Partnern für die Solidarität. «Das gibt uns die Zeit für Veränderungen.» Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Griechenland auf einem guten Weg und sagte erneut Hilfe zu. Am Abend wollte sei mit Papandreou über die Euro-Rettung beraten.

Konsumklima noch stabil - Verbraucher trotzen Verunsicherung

Nürnberg (dpa) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist stabil - Rezessionsängsten, Schuldenkrise und Börsenturbulenzen zum Trotz. Dank des robusten Arbeitsmarktes und steigender Einkommen verharre der Konsumklimaindex bei 5,2 Punkten, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Dienstag in Nürnberg mit. «Damit trotzt das Konsumklima im Moment der Verschärfung der Schuldenkrise und einem drohenden Übergriff von den Finanzmärkten auf die reale Wirtschaft in Deutschland», erklärten die Konsumforscher. Die Verbraucher verunsichere jedoch, dass die Politik noch keine Lösungen für die Euro-Schuldenkrise gefunden habe.

Brüssel will mehr Eingriffsrechte für Bankenaufsichten

Brüssel (dpa) - Bei künftigen Bankenkrisen will die EU-Kommission den Aufsichtsbehörden mehr Eingriffsmöglichkeiten zur Abwehr einer Pleite einräumen. Die Leidtragenden sollen Aktionäre und Gläubiger und nicht wie nach der Finanzkrise 2008 die Steuerzahler sein. Das berichtet das «Handelsblatt» (Dienstag) unter Berufung auf nicht veröffentlichte Vorschläge von EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier. Schlittert eine Bank in eine schwere Krise, sollen die nationalen Bankenaufsichten das Recht bekommen, notfalls einen Schuldenschnitt zu Lasten der Gläubiger vorzunehmen oder die Aktionäre zu enteignen, um eine Pleite und damit Ansteckungseffekte auf andere Institute zu verhindern, berichtet die Zeitung.

IG Metall: «Stress am Arbeitsplatz wird zur Zeitbombe»