Napier (Neuseeland) (SID) - Japan und Kanada haben sich bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland mit dem erst dritten Unentschieden in der WM-Geschichte in den Rugby-Annalen verewigt. Beide Mannschaften trennten sich in Napier 23:23, wobei die Japaner bis eine Minute vor Schluss noch mit 23:20 geführt hatten. Ein erfolgreicher Straftritt von Ander Monro sicherte Kanada noch zwei Punkte, die im letzten Gruppenspiel am Sonntag auf Gastgeber und Topfavorit Neuseeland treffen. Für Japan ist die WM als Gruppenletzter beendet.

Im zweiten Spiel des Tages feierte Italien in Gruppe C einen 27:10-Sieg über die USA und wahrte so die Chance auf den Viertelfinaleinzug. Im letzten Gruppenspiel kommt es für die "Azzurri" am Sonntag im Duell mit Tabellenführer Irland zum Finale um den Einzug in die Runde der letzten Acht.