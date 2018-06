Islamabad (dpa) - Tödliches Ende eines Schulausflugs: Bei einem Busunfall in Pakistan sind mindestens 30 Kinder und vier Erwachsene ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen überschlug sich der Bus in einer Kurve, weil die Bremsen versagten. Die Kinder einer Privatschule waren auf dem Rückweg von einem Tagesauslug. Der Bus war überladen. Ein verletzter Schüler sagte, in dem für 70 Personen ausgelegten Bus seien 110 Menschen unterwegs gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.