Mexiko-Stadt (dpa) - Im Ostpazifik hat sich Wirbelsturm «Hilary» zu einem starken Hurrikan der Stufe 4 verstärkt. Der Sturm hatte sich seit Tagen von der mexikanischen Küste wegbewegt und Kraft getankt. In der Nacht tobte er mit Windgeschwindigkeiten von 215 Kilometern in der Stunde über dem offenen Meer. Nach Berechnungen von Meteorologen des US-Hurrikanzentrums in Miami wird sich «Hilary» nach Norden wenden und vermutlich abschwächen.

