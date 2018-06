Offenbach (dpa) - Heute ist es im Norden und in der Mitte Deutschlands wechselnd, zeitweise auch stark bewölkt, wobei es hier und da etwas regnet. Später lockern die Wolken von Nordwesten her teilweise auf, es muss aber noch mit einzelnen Schauern, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Im Mittelgebirgsrum ist auch mit vereinzelten Gewittern zu rechnen. In Süddeutschland beginnt der Tag gebietsweise mit zähem Nebel. Sonst ist es meist sonnig oder nur locker bewölkt und trocken.

Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 16 und 21, sonst zwischen 20 und 26 Grad, wobei es am Oberrhein am wärmsten wird. Der Wind weht meist nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen.