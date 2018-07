Berlin (dpa) - Die Arbeitslosenzahl ist im September noch einmal deutlich gesunken: Nach dpa-Informationen vom Mittwoch auf 2,78 bis 2,79 Millionen. Das wären etwa 150 000 bis 160 000 Arbeitslose weniger als im August.

Die offiziellen Zahlen will die Bundesagentur für Arbeit an diesem Donnerstag in Nürnberg bekanntgeben. Nach Einschätzung von Großbanken und Konjunkturforschern ist mit einem Rückgang der Arbeitslosen auf etwa 2,825 Millionen zu rechnen.