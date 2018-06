Bern (dpa) - In der Schweiz stehen die Zeichen auf Energiewende: Das Parlament hat den Plänen der Regierung für einen Atomausstieg zugestimmt. Der Bau neuer Atomkraftwerke wird verboten. Das jüngste der fünf Schweizer AKW soll 2034 vom Netz genommen werden, das erste 2019. Drei der Schweizer Atomreaktoren liegen in der Grenzregion zu Süddeutschland. Für eine vorzeitige Stilllegung der Anlagen sieht die Regierung trotz des schweren Atomunfalls in Japan allerdings keinen Anlass.

