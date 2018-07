München (dpa) - Im Prozess um eine Berufungsklage gegen die Verstaatlichung der Immobilienbank Hypo Real Estate will das Oberlandesgericht München heute eine Entscheidung verkünden. Der Bund hatte die HRE nach der Milliardenrettung im Herbst 2008 schrittweise in seinen Besitz gebracht. Als er über den Bankenrettungsfonds Soffin mehr als 90 Prozent an der HRE hielt, brachte er gegen massiven Widerstand auf der Hauptversammlung im Oktober 2009 den Ausschluss der letzten Anleger mit seiner Stimmenmehrheit durch.

