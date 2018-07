Bologna (SID) - NBA-Superstar Kobe Bryant denkt offenbar ernsthaft über ein Engagement beim italienischen Basketball-Erstligisten Virtus Bologna nach. "Es ist sehr gut möglich und wäre ein Traum für mich. Wir führen Gespräche und werden sehen, was daraus wird", sagte Bryant der Gazetta dello Sport.

Bologna hatte dem 13-maligen Allstar, der sich zurzeit wegen einiger Sponsorentermine in Mailand aufhält, angeblich einen mit 6,7 Millionen Dollar (umgerechnet 5,6 Millionen Euro) dotierten Einjahresvertrag angeboten. Bologna macht sich Hoffnungen auf eine Verpflichtung, weil der fünfmalige NBA-Champion Bryant als Kind fünf Jahre in Italien gelebt und die Sprache gelernt hat.

Der 33-Jährige denkt wegen des Lockouts in der nordamerikanischen Profiliga NBA seit längerer Zeit über ein Engagement in Europa nach. Der türkische Spitzenklub Besiktas Istanbul hatte bereits Ende Juli Interesse an Bryant bekundet.