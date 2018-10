Kaunas (SID) - Litauen ist in großer Sorge um Basketball-Legende Arvydas Sabonis. Der ehemalige NBA-Profi hat am Dienstagabend bei einem Trainingsspiel in seiner Heimatstadt Kaunas einen Herzinfarkt erlitten. Am Mittwoch gab das Krankenhaus zumindest vorsichtige Entwarnung. "Sein Zustand ist stabil. Er wird die Intensivstation voraussichtlich am Donnerstag verlassen", teilte ein nicht namentlich genannter Arzt der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

Sabonis hat in der NBA sieben Jahre als Center für die Portland Trail Blazers gespielt. Im vergangenen Monat wurde der 46-Jährige in die Hall of Fame der nordamerikanischen Profiliga aufgenommen. Der Olympiasieger von 1988 war das Gesicht der erst vor zehn Tagen zu Ende gegangenen Europameisterschaft in seinem Heimatland.