Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes sind nach schwächerem Start schnell ins Plus gedreht. Der Dax gewann am Morgen 0,25 Prozent auf 5642 Punkte.

Am Dienstag hatte der Leitindex noch den größten Tagesgewinn seit fast anderthalb Jahren erzielt und in seinem Sprint der vergangenen drei Handelstage ein Plus von insgesamt knapp 9 Prozent verzeichnet. Der MDax mittelgroßer Werte legte 0,17 Prozent auf 8643 Punkte zu und für den TecDax ging es um 0,46 Prozent auf 693 Punkte nach oben.

Beim Thema EU-Schuldenkrise sei nach einigen Gerüchten wieder etwas Pessimismus zurückgekehrt und einige unsichere Anleger hätten daraufhin am deutschen Aktienmarkt erst einmal Kasse gemacht, sagten Börsianer am Morgen. Das technische Bild habe sich aber mit der Erholung der Vortage verbessert und das lässt die Kurse aus Sicht eines Börsianers auch wieder nach oben drehen. Christoph Geyer, technischer Analyst bei der Commerzbank, betont am Morgen dieses deutlich verbesserte Bild mit Anzeichen einer Bodenbildung und dem Überwinden des kurzfristigen Abwärtstrends als positive Aspekte.