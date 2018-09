Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes sind am Mittwoch bei nervösem Handel ins Plus geklettert. Der Dax gewann 1,09 Prozent auf 5690 Punkte.

Am Vortag hatte der Dax den größten Tagesgewinn seit fast anderthalb Jahren erzielt und in den vergangenen drei Handelstagen ein Plus von insgesamt knapp 9 Prozent verzeichnet. Der MDax legte 0,58 Prozent auf 8678 Punkte zu und der TecDax gewann 0,85 Prozent 696 Punkte.

Das Thema EU-Schuldenkrise wird mit dem Fokus Griechenland weiter nervös verfolgt und hier sei wieder etwas Pessimismus zurückgekehrt - einige unsichere Anleger machten daraufhin am deutschen Aktienmarkt erst einmal Kasse, sagten Börsianer. Dem stehen aber positive Impulse gegenüber. Christoph Geyer, technischer Analyst bei der Commerzbank, spricht nach der jüngsten Erholung von einem verbesserten technischen Bild mit Anzeichen einer Bodenbildung. Auch der Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend sei positiv. Andere Börsianer nannten weiter «Window Dressing», also das Aufpolieren der Bilanzen mit Blick auf das Quartalsende, als Unterstützung.

Stark bewegt bleiben die zuletzt etwas erholten Bankenwerte: Die Aktien der Deutschen Bank kletterten zeitweise ins Plus dank positiv aufgenommener Aussagen von EU-Kommissionspräsident Jose Barroso über griechische Banken und zur schnelleren Umsetzung der Pläne für einen permanenten Euro-Rettungsschirm ESM. Zuletzt standen aber wieder minus 0,99 Prozent zu Buche. Commerzbank-Titel büßten 0,25 Prozent ein. Die «Financial Times Deutschland» berichtete von Plänen einer stärkeren Beteiligung des Finanzsektors an der Rettung Griechenlands. Der bislang geplante Abschlag von 21 Prozent, den die Finanzbranche nach den bisherigen Plänen bei ihren griechischen Staatsanleihen hinnehmen soll, reiche wohl nicht aus.

SAP-Aktien standen mit plus 2,68 Prozent auf 38,85 Euro an der Dax-Spitze. Börsianer begründeten das Plus mit starken Zahlen des IT- und Managementberaters Accenture für das vierte Geschäftsquartal. Gerade die optimistischen Aussagen zum Geschäft in Europa strahlten positiv auf SAP aus. Die Aktien der Versorger Eon und RWE standen nach einer groß angelegten Razzia vom Vortag im Dax-Mittelfeld. Die EU-Kommission verdächtigt Erdgas-Unternehmen in Europa, beim Gaspreis mit unfairen Bandagen zu kämpfen. Mehrere Gasversorger in Ost- und Zentraleuropa waren daraufhin Ziel der Durchsuchungen, unter anderem Deutschlands größte Ferngasgesellschaft Eon Ruhrgas.