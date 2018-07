Frankfurt/Main (dpa) - Die jüngste Dax-Aufholjagd hat am Mittwoch wegen der anhaltenden Verunsicherung durch die Euro-Schuldenkrise ein Ende gefunden. Der deutsche Leitindex beendete den schwankungsfreudigen Handelstag 0,89 Prozent tiefer bei 5578,42 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte verabschiedete sich mit Verlusten von 0,93 Prozent bei 8548,14 Punkten, der Technologiewerte-Index TecDAX schloss 0,54 Prozent schwächer bei 686,25 Punkten.

In der Euro-Schuldenkrise steht in den nächsten Wochen ein Termin-Marathon an. Auftakt ist die Bundestagsabstimmung über die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms EFSF an diesem Donnerstag. Nach der EFSF-Abstimmungsprozedur folgen die Entscheidungen über das zweite Griechenland-Paket sowie über den künftigen, dauerhaften Rettungsschirm ESM.

Falls bei der Abstimmung über den erweiterten Rettungsschirm im Bundestag eine Kanzlermehrheit verfehlt werden sollte, würde davon eine verschärfte politischen Krise in der Eurozone ausgehen, warnte Marktanalyst Robert Halver von der Baader Bank. Aktienhändler Markus Huber von ETX Capital sprach von einer verzögerten Marktreaktion auf Aussagen von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der sich mehr auf eine Finanztransaktionssteuer fokussiere als auf eine Lösung der Finanzkrise. Dazu verunsicherten Meldungen, denen zufolge die Banken einen höheren Beitrag für das griechische Rettungspaket schultern müssten.