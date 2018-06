Berlin (dpa) - Die FDP hat davor gewarnt, dass die von der EU-Kommission vorangetriebene Steuer auf Finanzgeschäfte auf Kosten der normalen Bankkunden geht. Zahlen würden es die Kunden, nicht die Banken, sagte FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle. So eine Steuer müsste am besten weltweit, mindestens aber europaweit eingeführt werden. Die von Brüssel vorgeschlagene EU-weite Lösung für alle 27 Staaten gilt als unrealistisch, weil insbesondere Großbritannien sein Finanzzentrum London schützen und nicht mitmachen will.

